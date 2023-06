Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Vorfahrtsverletzung mit Verletzten

Ulm (ots)

Gegen 14.10 Uhr wollte am Samstag eine 23-jährige PKW-Fahrerin vom Baumgartenweg nach links auf die Landstraße in Richtung Steinheim einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 23-jährigen Autofahrers. Bei dem Unfall wurden beide Lenker leicht verletzt und in einer Klinik behandelt. Der Gesamtschaden wird auf 18 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen.

