Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Mit dem PKW gegen die Hauswand

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, wurden die Anwohner in der Hauptstraße aus ihrer abendlichen Ruhe gerissen. Ein 56-jähriger PKW-Lenker war aus bislang unbekannten Gründen auf das Betriebsgelände einer Zimmerei gefahren. Dort fuhr er gegen eine Hauswand. Als der Fahrer zu Fuß die Unfallstelle verlassen wollte, wurde er durch die Anwohner festgehalten. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten übernahmen den Unfallfahrer und führten eine Blutentnahme durch. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, ordnete der Bereitschaftsstaatsanwalt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3 000 Euro an. Der Führerschein wurde zur Eintragung des Entzuges einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5 000 Euro geschätzt.

+++++++++++++++++++++1093956;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell