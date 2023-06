Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Ungesichertes Fahrzeug macht sich selbstständig

Unfallverursacher wurde ein 23jähriger, obwohl er nicht in seinem Auto saß.

Ulm (ots)

Der hat am Freitag gegen 12.10 Uhr sein Fahrzeug an einem kleinen Gefälle abgestellt und versäumt, sein Fahrzeug richtig abzusichern. Da er vergisst die Handbremse zu ziehen, macht sich sein Mercedes Vito selbstständig und rollt auf ein dahinterstehenden geparkten Mercedes A-Klasse. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Polizeipräsidium Ulm

