POL-PB: Einbruch in Bauwagen - zwei Tatverdächtige ertappt

Bad Lippspringe (ots)

(CK) - Bad Lippspringe - Am frühen Dienstagmorgen (19.07., 03.10 Uhr) wurden Zeugen auf einen lauten Knall aufmerksam, der von einer Baustelle an der Bielefelder Straße ausging.

Als sie daraufhin aus dem Fenster schauten, bemerkten sie zwei Männer mit Taschenlampen, die sich auf dem Baustellengelände aufhielten. Als die Zeugen das Duo ansprach, flüchtete es in Richtung Bielefelder Straße.

Ein weiterer Zeuge beobachtete dann, dass die Unbekannten in ein Auto stiegen und damit in Richtung Auguste-Victoria-Allee flüchteten.

Die Zeugen konnten die beiden Männer beschreiben und hatten zudem das Kennzeichen des Fluchtautos notiert.

Sofort eingesetzte Polizeibeamte konnten das Fahrzeug in der Nähe der Halteranschrift antreffen und kontrollieren. In dem VW Golf befand sich der 18-jährige Fahrer aus Paderborn; der zweite, ebenfalls 18-jährige Tatverdächtige konnte in unmittelbarer Nähe unter einem anderen Auto liegend angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Autos wurden Gegenstände und Werkzeuge aufgefunden, die vermutlich zuvor aus dem Baustellenwagen gestohlen worden waren. Daraufhin wurden beide Männer vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht.

Parallel dazu stellten weitere Polizeibeamte fest, dass die Tatverdächtigen zuvor in einen Bauwagen auf dem Baustellengelände eingedrungen waren. Verschiedene Werkzeuge lagen vor dem Bauwagen und waren dort offensichtlich zum Abtransport bereit gelegt worden.

Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls wurden gegen beide Männer eingeleitet.

