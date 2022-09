Polizei Hamburg

POL-HH: 220918-1. ProViDa-Streifen ziehen berauschte Raser im Hamburger Westen aus dem Verkehr

Hamburg (ots)

Tatzeit: a) 17.09.2022, 01:32 Uhr, b) 18.09.2022, 02:08 Uhr; Tatort: a) Hamburg-Stellingen, Kieler Straße/ Warnstedtstraße; b) Hamburg-Stellingen, BAB 7, Fahrtrichtung Norden

ProViDa-Besatzungen (Proof Video Data) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) überprüften zwei Pkw-Fahrer, die die Beamten zuvor aufgrund der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angehalten hatten. Im Zuge der Kontrollen ergaben sich weitere Hinweise auf Straftaten.

a) Am frühen Samstagmorgen fiel den Polizisten der Fahrer eines Audi A8 auf, der zunächst an der rotzeigenden Ampel Kieler Straße/ Volksparkstraße gestanden hatte. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigte der Mann seinen Pkw bis auf gemessene 106 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Im Bereich der Warnstedtstraße wurde das Fahrzeug angehalten und der Fahrer überprüft. Hierbei ergaben sich bei dem Fahrer, einem 34-jährigen Inder, Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest des Mannes ergab annähernd 1,5 Promille. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da ihm diese durch ein Gericht aufgrund einer vorangegangen Trunkenheitsfahrt bereits entzogen worden war. Darüber hinaus ist der Mann wiederholt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden.

Die Polizisten leiteten aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis mehrere Ermittlungsverfahren ein, ordneten eine Blutprobenentnahme gegen den Audi-Fahrer an und beschlagnahmten das 335 PS-starke Auto.

b) Der Fahrer einer Mercedes E-Klasse fuhr am Sonntagmorgen mit seinem fast 200 PS starken Auto die Autobahn 7 in Richtung Norden (Höhe Anschlussstelle Stellingen) und überholte augenscheinlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die ProViDa-Besatzung in ihrem zivilen Funkstreifenwagen.

Die Beamten entschlossen sich, die Fahrt des Mercedes zu dokumentieren. Im weiteren Verlauf der Autobahn hatten die Polizisten im Bereich des Baustellenbereiches von der BAB 7 zur BAB 23 den Wagen mit 150 km/h statt der erlaubten 60 km/h gemessen. Nachdem der Autofahrer einen unbeteiligten Pkw rechts überholte und anschließend beide Fahrstreifen benutzte, beschleunigte der Mercedes am Ende der Baustelle auf der BAB 23 auf 170 km/h bei erlaubten 100 km/h.

Schließlich konnte die Beamten das Fahrzeug an der Anschlussstelle Pinneberg anhalten und den Fahrer überprüfen.

Hier ergaben sich für die Beamten Hinweise, dass der 31-jähriger Fahrer (deutsch) sein Auto unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen führte. Der Mann nutzte das Angebot der freiwilligen Tests nicht, sodass gegen ihn eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Des Weiteren beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell