Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter stiegen in der Zeit vom 16.06.2023 (18.00 Uhr) bis 20.06.2023 (18.00 Uhr) in einen Lagerraum einer Tankstelle auf der Dülmener Straße in Coesfeld ein und entwendeten aus einem Schrank hochwertiges Werkzeug. Hierzu brachen sie das Vorhängerschloss des Schranks auf. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. ...

