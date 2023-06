Coesfeld (ots) - Der unbekannte Fahrer eines Fahrzeugs hat am Dienstag (20.06.23) einen Zaun an der Gartenstraße beschädigt. Passiert ist das zwischen 10 Uhr und 14.30 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

