Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungseinbruch - Hinweise gesucht

Engelskirchen (ots)

Zur Tageszeit, zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, sind Einbrecher am Donnerstag (18. Mai) in ein Einfamilienhaus in Engelskirchen-Kaltenbach eingedrungen. Durch ein aufgehebeltes Kellerfenster gelangten sie in das Haus im Daxborner Weg, in dem sie jeden Raum nach möglichem Diebesgut durchsuchten.

Am gleichen Tag, zwischen 16 Uhr und 19:20 Uhr, schlugen Unbekannte in einem Nachbarhaus die Scheibe einer Terrassentür ein. Auf diesem Weg gelangten die Täter ins Haus und suchten dort nach möglicher Beute. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Mehrere Zeugen berichteten von drei verdächtigen Personen, die am Donnerstagnachmittag in der Nachbarschaft an mehreren Häusern klopften. Die drei Männer werden als dunkelhäutig beschrieben. Zumindest einer hatte dunkle kurze Haare. Er führte einen blauen Rucksack mit. Ihr Alter wird auf 17 bis 20 Jahre geschätzt.

Hinweise bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

