POL-GM: Sauna gestohlen

Radevormwald (ots) - Schwerverletzt ist ein Motorradfahrer am Donnerstag (18. Mai) in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er hatte in Radevormwald-Freudenberg in einer Kurve die Kontrolle verloren und war in den Gegenverkehr gerutscht. Der Motorradfahrer, ein 22-jähriger Mann aus Hattingen, fuhr um 17:45 Uhr mit seiner Suzuki auf der B 483 aus Richtung Radevormwald kommend in Fahrtrichtung Schwelm. Ausgangs einer ...

mehr