Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz (ots)

Eine 33-jährige Frau aus Erkelenz befuhr am Donnerstag, 15. Dezember, gegen 7.55 Uhr, mit ihrem Pkw Daimler Chrysler die Wilhelmstraße in Richtung Am Schneller. Kurz vor der Kreuzung Am Schneller hörte sie einen Knall. Da sie zunächst von einem Steinschlag ausging, hielt sie nicht an. An ihrem Zielort bemerkte sie jedoch, dass ihr rechter Außenspiegel einen Kratzer aufwies und die Halterung beschädigt war. An der Stelle, an der sie das Knallgeräusch wahrgenommen hatte, war die Fahrbahn sehr eng und am rechten Fahrbahnrand parkten mehrere Pkw. Daraufhin suchte die Erkelenzerin eine Polizeiwache auf, da sie davon ausgeht, einen parkenden Pkw im Vorbeifahren touchiert zu haben. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und suchen nun nach dem Halter des geschädigten Fahrzeugs. Dieser wird gebeteten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann das Hinweisportal auf der Website der Polizei Heinsberg genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

