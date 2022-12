POL-HS: Gartenhaus abgebrannt

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots) - Ein 71-jähriger Rentner aus Übach-Palenberg betrat am Montag, 19. Dezember, gegen 16.20 Uhr, die Polizeiwache in Geilenkirchen und übergab den Beamten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Diesen hatte er zuvor auf dem Gehweg an der Heerlener Straße in Scherpenseel gefunden. Die Beamten dankten dem Mann für seine Ehrlichkeit und nahmen das Geld in Verwahrung. Jetzt wird ermittelt, wie das Geld auf dem Gehweg landete und wem es gehört. ...

