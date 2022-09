Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 13. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Diebstahl aus Mähdrescher

Freitag, 09.09.2022, 17:30 Uhr, bis Montag, 12.09.2022, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Wochenende auf das gesicherte Gelände eines Betriebes in Schöppenstedt, An der Altenau. Aus einem auf dem Gelände abgestellten Mähdrescher der Marke John Deere wurde gewaltsam ein Bedienmonitor entwendet. Der Schaden beträgt zirka 9000 Euro. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt unter: 05332 / 946540.

