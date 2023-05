Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hinweis auf mögliche Verkehrsbehinderungen durch Demonstration

Marienheide / Gummersbach (ots)

Anlässlich einer Demonstration unter dem Thema "Für sichere Radwege - JETZT!" müssen sich Verkehrsteilnehmende am Samstag (20. Mai) zwischen 14 und 16 Uhr in Marienheide und Gummersbach auf Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Im Rahmen der Demonstration wird es zwei Fahrrad-Korsofahrten geben, die nicht überholt werden können. Daher müssen sich Verkehrsteilnehmende auf Behinderungen einstellen.

Die erste Korsofahrt startet gegen 14.00 Uhr am Bahnhof Marienheide und führt über die Bundesstraße 256 nach Marienheide Kotthausen. Dort biegt der Korso nach links auf die Hückeswagener Straße ab und endet schließlich im Stadtgarten auf dem Steinmüllergelände. Die zweite Korsofahrt startete gegen 15.00 Uhr an der Ahestraße in Gummersbach-Niederseßmar und führt über die Kölner und Gummersbacher Straße ebenfalls im Stadtgarten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell