Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugin stört Trickbetrüger

Lindlar (ots)

Mit einem Schockanruf haben Unbekannte am Dienstag (16. Mai) versucht, von einem Senior Geld zu erlangen. Als das Geld abgeholt werden sollte, kam eine Zeugin hinzu und vertrieb den Betrüger.

Gegen 14.45 Uhr hatte sich ein Unbekannter bei dem Senior gemeldet und behauptet, dass dessen Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Nun müsse der Senior eine Kaution hinterlegen, die von einem Polizisten abgeholt werden sollte. Im Hintergrund war zudem eine wimmernde Stimme zu hören, bei der es sich um den Sohn handeln sollte.

Für den Senior wirkte das Szenario so echt, dass er sich etwa eine halbe Stunde später auf den Weg machte, um das Geld im Bereich der Klauser Straße an einen Abholer zu übergeben. Als ein Unbekannter den Senior auf das Geld ansprach, kam zufällig eine Bekannte des Seniors mit ihrem Hund vorbei. Da ihr die Situation komisch vorkam, ging sie zielgerichtet auf die beiden zu, woraufhin der Unbekannte sich ohne Beute in Richtung Lindlar-Zentrum entfernte.

Bei dem Abholer handelte es sich um einen etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit schlanker Statur. Er hatte eine südländische Hautfarbe, kurze braune Haare und war mit einer dunklen Hose und einem hellen Pullover bekleidet. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell