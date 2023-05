POL-GM: Scheibe von Autovermietung eingeworfen

Nümbrecht (ots) - Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortslagen Niederbreidenbach und Grunewald musste ein 22-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen (16. Mai) von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden; er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 06.50 Uhr war der 22-Jährige aus Nümbrecht mit einem Audi in Richtung Niederbreidenbach gefahren. In einer Kurve ...

