Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-Jähriger nach Unfall eingeklemmt

Nümbrecht (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortslagen Niederbreidenbach und Grunewald musste ein 22-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen (16. Mai) von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden; er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 06.50 Uhr war der 22-Jährige aus Nümbrecht mit einem Audi in Richtung Niederbreidenbach gefahren. In einer Kurve stieß er mit einem entgegenkommenden Mitsubishi-Geländewagen zusammen, der mit einem 21-jährigen Nümbrechter besetzt war. Nach dem Unfall überschlug sich der Audi und schleuderte in den Straßengraben, wo der Wagen auf dem Dach zum Liegen kam. Der 22-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Audi geborgen werden, bevor ihr ein Krankenwagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus brachte.

Auch der Mitsubishifahrer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, überstand den Unfall aber mit leichten Verletzungen. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die Verbindungsstraße über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden gesperrt.

