POL-CE: Gammahydroxybuttersäure - Was ist das?

Celle (ots)

Celle - Die Zeit der Pandemie ist vorüber und das öffentliche Leben findet fast genauso wieder statt, wie es viele vor der Pandemie gewohnt gewesen sind. Leider nutzen dies auch immer mal wieder Menschen um eine Person durch die Gabe von sogenannten K.-O.-Tropfen in einen willenlosen Zustand zubringen um dann sexuelle Handlungen oder andere Straftaten bei ihren Opfern vorzunehmen. Die Gruppe der sogenannten K.-O.-Tropfen umfasst eine Vielzahl möglicher Substanzen. Eine der Substanzen ist die Gammahydroxybuttersäure (GHB), welches auch als Liquid Ecstasy bekannt ist. Die Substanzen sind meist farb- und geruchslos und werden unter anderem in Getränke gemischt. Während eine geringe Dosierung euphorisierend, enthemmend und sexuell stimulierend wirken kann, kommt es bei einer erhöhte Dosierung bereits zu Koordinationsstörungen, Schwindel und Müdigkeit bis hin zur Bewusstlosigkeit. Eine Überdosierung kann bis zum Tod führen. In Kombination mit Alkohol tritt eine entsprechende Wirkung auch schon bei einer geringeren Dosierung ein. Angepriesene Gegenmittel aus dem Internet sollten nicht prophylaktisch genommen werden. Diese wirken meist nur auf einen bestimmten Stoff als Gegenmittel und nicht gegen jede Substanz welche als K.-O.-Tropfen verabreicht worden ist. Die Polizei empfiehlt den Partygängern ihre Gläser nicht aus den Augen zulassen oder wenn möglich verschließbare Behälter zu verwenden. Dies gilt nicht nur für den Besuch im Club, auch auf Privatpartys kommt es immer wieder zu Vorfällen mit K.-O.-Tropfen. Empfehlenswert ist es auch nicht alleine auf Partys zu gehen, sondern am besten in einer Gruppe, wo jeder auf den anderen achtet. Die ersten Anzeichen können ähnlich wie bei dem Konsum von zu viel Alkohol sein. Jedoch setzt die Wirkung der K.-O.-Tropfen plötzlich ein und nicht wie bei Alkohol nach und nach. Die Folgen sind dann wieder ähnlich. Es kann zu Erinnerungslücken, starken Kopfschmerzen oder auch Übelkeit kommen.

