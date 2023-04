Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Audi Q7 entwendet/Fahndungserfolg in Dresden

Celle (ots)

Hambühren/Meißen - In der Nacht des 04.04.23 ist zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr von einem Grundstück in der Straße Zur alten Kaserne ein hochwertiger Audi Q7 entwendet worden. Noch in den frühen Morgenstunden ist das Fahrzeug im Bereich Meißen (Sachsen) aufgefallen. Da das Fahrzeug auf Weisung nicht angehalten hat ist eine Straßensperre errichtet worden, bei welcher auch "Stop-Sticks" zum Einsatz gekommen sind. Das Fahrzeug hat zunächst die Sperre durchbrochen und die "Stop-Sticks" überfahren. In der Folge verunfallte das Fahrzeug und der Fahrzeugführer flüchtete zunächst. Im Rahmen der Fahndung konnte die Person jedoch aufgegriffen und festgenommen werden. Am heutigen Tage wird der 19-jährige polnische Staatsbürger dem Haftrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl ist erlassen worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell