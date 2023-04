Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines Autohaus

Celle (ots)

Hermannsburg - In der Zeit zwischen dem 21.03.23, 12 Uhr, und dem 22.03.23, 08:00 Uhr, kommt es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines Autohaus in der Celler Straße. Der PKW ist auf dem freizugänglichen Gelände am Dienstag durch den Fahrzeughalter abgestellt worden. Am Mittwoch stellt der Besitzer des Autohaus ein nicht nur unerheblicher Schaden an dem Ford Mustang fest. Wer Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher geben kann oder Zeuge der Tat geworden ist, wendet sich an die Polizei in Hermannsburg (05052/913310) oder die Polizei in Bergen (05051/471660)

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell