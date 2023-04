POL-CE: Falsche Handwerker im Stadtgebiet unterwegs

Winsen/Aller (ots) - In der Nacht zu Samstag (01.04.2023) war ein abgestellter Transporter in der Straße Am Mühlenberg in Winsen/Aller Ziel von dreisten Dieben: Nach dem gewaltsamen Eindringen durch die hintere Fahrzeugtür entwendeten die Täter hochwertige Werkzeugmaschinen im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, wende sich bitte an die Polizei Wietze ...

