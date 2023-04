POL-CE: Dreister Diebstahl von Werkzeug

Celle (ots) - Hambühren - In der Nacht vom 29.03.23 auf den 30.03.23 kam es in der Ostlandstraße, Hambühren, zu mehreren Sachbeschädigungen an Straßenbeleuchtungen, Telekommunikationseinrichtungen, Müllbehältern und Bäumen. Die Polizei in Hambühren hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen für die verschiedenen Taten. Zeugen werden gebeten sich zu Geschäftszeiten an die Polizei in Hambühren (05084/988360) oder aber ...

