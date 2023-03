Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Modernste Technik Fluch und Segen zugleich

Celle (ots)

Celle - In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl von PKW in Stadt und Landkreis entwendet worden. Was hierbei aufgefallen ist, das einige der entwendeten PKW über die sogenannte "Keyless Go-Funktion" verfügten. Dies ist für den PKW-Nutzer eine angenehme Erleichterung im Alltag. Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr. Diese Technik nutzt Funkwellen, welche erkennen, wenn sich der Schlüssel dem PKW nähert und somit lässt sich der PKW entriegeln und auch starten. Tatsächlich sendet der Transponder regelmäßig Signale um zu erkennen, ob dieser sich in der Nähe des PKW befindet. Diesen Umstand machen sich auch Diebe zu nutze. Mit spezieller Technik wird das Signal abgefangen und gespeichert. Das Signal wird dann dem PKW übermittelt und so kann der PKW entwendet werden. Mit einfachen Mitteln kann diesem schon entgegen gewirkt werden. Es gibt spezielle Behältnisse in welchen der Transponder gelagert werden kann, aus dem die Funkwellen nicht heraustreten. Die Polizei rät auch dazu, dass PKW mit einer Ortungstechnik ausgestattet werden. Dies hat den Vorteil, dass wenn der PKW entwendet wird, der Standort des PKW schnell lokalisiert werden kann und wieder zu seinem Eigentümer zurückgebracht werden kann.

