POL-CE: Behördenübergreifende Kontrollen

Wietze - An insgesamt drei Objekten haben am 05.04.23 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr Kontrollen an drei verschiedenen Objekten stattgefunden. Es hat sich dabei um zwei Barbetriebe und einen Barbershop gehandelt. Die Kontrollen haben in Zusammenarbeit von Polizei und weiteren Behörden stattgefunden. Im Anschluss der Kontrollen sind zwei Strafverfahren wegen illegalem Automatenglücksspiel eingeleitet worden. Weitere Unterlagen befinden sich noch in der Überprüfung. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

