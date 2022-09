Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Aufbruch Zigarettenautomat

Rethen (ots)

Am Sonntagmorgen wurde gegen 02:20 Uhr in der Ortsmitte in Rethen ein Zigarettenautomat aufgehebelt. 3 Täter wurden von Zeugen beobachtet wie sie an der Hauptstraße den Automaten aufbrachen und anschließend Zigaretten und Bargeld entwendeten. Eine Zeugin informierte sofort die Polizei und beobachteten die Täter weiter. Diese flüchteten nach der Tat mit einem hellen Passat in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief vergeblich. Laut Zeugenangaben sollen sich die Täter bereits in vorherigen Nächten in dem Bereich aufgehalten haben. Angaben zu verdächtigen Beobachtungen werden von der Polizei Meine Tel.05304/9123-0 entgegengenommen.

