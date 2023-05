Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei ermittelt wegen Kraftfahrzeugrennen

Engelskirchen / Gummersbach / Marienheide / Meinerzhagen (ots)

Offenbar ein wildes Rennen haben sich am Sonntagnachmittag (14. Mai) drei Autos und ein Motorrad auf dem Weg von Engelskirchen-Loope nach Meinerzhagen geliefert.

Ein Zeuge hatte sich gegen 14.45 Uhr bei der Polizei gemeldet, nachdem er einen BMW, einen VW Golf, einen Audi Q 5 und ein Motorrad bemerkt hatte, die sich auf der L 136 in Fahrtrichtung Engelskirchen wechselseitig überholten. Teilweise fuhren die Beteiligten extra in Schlangenlinien und auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Am Ortseingang von Engelskirchen kam den Beteiligten ein Bus entgegen, der aufgrund der riskanten Fahrweise der Beteiligten abbremsen musste.

In der Ortsmitte Engelskirchen bogen die Fahrzeuge nach links in die Leppestraße ein und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über Bickenbach, Neuremscheid, Nochen, Wegescheid zunächst bis nach Marienheide-Kotthausen, um dann wenig später auf die L 306 über Holzwipper in Richtung Meinerzhagen zu verschwinden. Der VW Golf und der Audi Q5 waren jeweils mit Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis versehen. Im Rahmen von Ermittlungen konnten die Fahrzeuge an den Halteranschriften angetroffen werden. Allerdings war zunächst nicht zu ermitteln, wer die Fahrzeuge zur Tatzeit gefahren hat.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die weitere Angaben zu den Fahrzeugführern, zur Fahrweise und den weiteren Beteiligten machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell