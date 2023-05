Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnungseinbruch in Drabenderhöhe

Wiehl (ots)

In der Höherdahlstraße ist im Verlauf des Dienstags (16. Mai) in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Zwischen 05.30 und 15.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster des Einfamilienhauses auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob sie dabei etwas gestohlen haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Hinweise hierzu bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Einbrecher dringen meist über aufgehebelte Fenster oder Türen in Häuser ein. Mit einbruchshemmenden Beschlägen können Sie die Gefahr, dass Kriminelle in Ihr Haus eindringen, deutlich vermindern. Kommen Einbrecher nicht schnell zum Zug, lassen sie in den meisten Fällen von ihrem Vorhaben ab und flüchten. Die Polizei bietet kostenfreie Beratungen an, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung gegen Einbrecher schützen können. Zur Terminabsprache wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02261 8199-885 an unsere Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell