POL-GM: Verkehrsunfall mit getötetem Kradfahrer

Waldbröl (ots)

Am 17.05.2023 gegen 20:04 Uhr kollidierte ein 23-jähriger PKW Fahrer aus Reichshof mit einem 27-jährigen Kradfahrer aus Windeck im Einmündungsbereich des Herman-Löns-Weg / Homburger Straße in Waldbröl. Der Kradfahrer verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Der im Anflug befindliche Rettungshubschrauber brach seinen Einsatz ab. Der PKW Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand mittlerer Sachschaden.

Am beteiligten Krad entstand Totalschaden.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ermittelt hinsichtlich der Unfallursache vor Ort. Die Fahrbahn bleibt für die Dauer der Ermittlungsmaßnahmen gesperrt.

