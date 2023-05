Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald) Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses - Polizei bittet um Hinweise

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Im Laufe des Mittwochs ist ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Veilstraße eingebrochen. Über eine zuvor aufgehebelte Zugangstür am Kellerabgang des Hauses gelangte der Eindringling in das Gebäude. Ob bei der Tat etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

