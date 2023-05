Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall mit rund 9000 Euro Blechschaden

Denkingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall mit rund 9000 Euro Blechschaden ist es am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Straße Freibühl auf die Hauptstraße gekommen. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 68-jährige Fahrerin eines Toyotas von der Straße Freibühl nach links auf die Hauptstraße abbiegen, um in Richtung Gosheim weiterzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Dacia Sandero, dessen 70-jährige Fahrerin auf der bevorrechtigten Hauptstraße unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

