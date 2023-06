Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 63-jähriger Deutscher mit 12 Gramm Crystal am Chemnitzer Hauptbahnhof festgestellt

Chemnitz (ots)

Am 14. Juni 2023 um 14:15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz von einem 63-jährigen Deutschen am Chemnitzer Hauptbahnhof angesprochen, da er mehrere Fragen an die Beamten hatte. Der Mann machte gegenüber den Einsatzkräften einen sehr nervösen und überdrehten Eindruck. Bei der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass er schon mehrfach wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist. Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse wurde eine Nachschau in seiner mitgeführten Tasche durchgeführt. Dabei wurden in einer Federmappe zwei Cliptütchen mit einer weißen kristallinen Substanz festgestellt. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, dabei konnten weitere Cliptütchen mit weißer kristalliner Substanz aufgefunden werden. Der 63-jährige Deutsche bestätigt, dass es sich um Crystal/ Metamphetamin handelt. Insgesamt beläuft sich die Menge der mitgeführten Cliptütchen auf 12 Gramm Crystal. Der Sachverhalt wurde an Einsatzkräfte der Polizeidirektion Chemnitz übergeben.

