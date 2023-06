Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Insgesamt 10 syrische Staatsangehörige eingeschleust

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 11. Juni 2023 um 02:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in der Ortslage Reitzenhain ein aus Tschechien kommenden PKW BMW mit tschechischer Zulassung. Als Fahrer konnte ein 24- jähriger Usbeke festgestellt werden. Er wies sich mit einem usbekischen Reisepass mit tschechischen Aufenthaltstitel aus. Weiterhin befanden sich im Fahrzeug fünf männliche Personen, welche keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für Deutschland vorweisen konnten. Auf Befragen gaben die Personen an, syrische Staatsangehörige zu sein. Um 2:45 Uhr konnten weitere Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz im Bereich Kreuzung "Heinzebank" einen PKW Skoda mit tschechischer Zulassung ebenfalls einer Kontrolle unterziehen. Hier wurde als Fahrer ein 25- jähriger Usbeke festgestellt, der sich mit usbekischen Reisepass und polnischen Aufenthaltstitel ausgewiesen hatte. Auch in diesem Fahrzeug konnten fünf Personen festgestellt werden, die nach eigenen Angaben, syrischer Herkunft sind und ebenfalls keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente für Deutschland besitzen. Aufgrund des Verdacht der unerlaubten Einreise und der Einschleusung von Ausländern wurden die usbekischen Staatsangehörigen und die syrischen Staatsangehörigen im Alter von 17 bis 35 Jahren zur weiteren strafprozessualen Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Schmalzgrube verbracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von der Bundespolizeiinspektion Chemnitz geführt.

