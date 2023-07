Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Lkr. SBK) - Unbekannte entwenden Zigarettenautomaten in Tuningen und Sunthausen

Tuningen / Lkr. SBK (ots)

In der Nach von Dienstag (4.7.23) auf Mittwoch (5.7.23) haben unbekannte Täter in Tuningen einen Zigarettenautomaten entwendet. Zwischen 23:00 und 6:30 Uhr haben diese einen, an einem Wohnhaus festgeschraubten, Automaten abmontiert. Danach transportierten sie diesen in ein Waldstück zwischen Tuningen und Schura und brachen ihn auf.

Einem Radfahrer der an diesem Morgen durch das Waldstück fuhr, fielen zwei Männer an einem weißen Transporter, vermutlich Ford Transit, auf. Auf dessen Ansprache reagierten die Männer aggressiv, stiegen in den Transporter ein und fuhren auf den Radfahrer zu. Dieser konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vor Ort blieben der entwendete und ein zweiter Zigarettenautomat und Werkzeug zurück. Diesen entwendeten die Täter in Sunthausen. Die Automaten waren geöffnet, Geld und Zigaretten fehlten. Die zwei Tatverdächtigen flüchteten in ihrem weißen Transporter.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Dürrheim unter 07726 93948-0 oder die Polizei Schwenningen unter 07720 8500-0 entgegen.

