Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 10.000 Euro Schaden durch Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Mercedes touchiert Krankenwagen (06.07.2023)

Singen (ots)

Durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel sind bei einem Unfall auf der Schaffhauser Straße am Donnerstagvormittag insgesamt rund 10.000 Euro Schaden entstanden. Eine 63-Jährige ordnete sich zunächst auf der Schaffhauser Straße auf der Abbiegespur zum Parkplatz des Klinikums ein. Kurz darauf entschied die Frau, doch geradeaus in stadtauswärtige Richtung weiterzufahren und zog nach rechts. Dabei touchierte sie einen bereits neben ihr fahrenden Krankenwagen, an dem dadurch Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell