Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall im Kreisverkehr - 10.000 Euro Blechschaden (06.07.2023)

Singen (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf dem Kreisverkehr Georg-Fischer-Straße und Schrotzburgstraße ereignet hat. Ein 67 Jahre alter Mann fuhr mit einem Ford Fiesta in den Kreisverkehr ein u prallte dabei in das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt haltenden Mercedes GLC eines 59-Jährigen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Der Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell