Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 24.06.2023

Goslar (ots)

Diebstahl eines Pkw-Anhängers

Im Zeitraum vom 20.06.2023, 12:00 Uhr, bis zum 23.06.2023, 15:00 Uhr, soll es zum Diebstahl eines Pkw-Anhängers (max. 750 kg) gekommen sein. Dieser habe sich vor der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes am Mühlenberg in Clausthal-Zellerfeld befunden. Der Anhänger stammt von der Firma Humbaur, hat einen Spriegel mit graue Plane und das Kennzeichen "GS-UY 292" (grünes Kennzeichen). Hinweise werden erbeten.

Unfall mit einer verletzten Person

Am 23.06.2023, kurz nach 15:00 Uhr, ist es in Zellerfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Dabei missachtete eine Verkehrsteilnehmerin (23 Jahre alt aus Clausthal-Zellerfeld) die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw-Führers (78 Jahre alt aus Clausthal-Zellerfeld) und dieser fuhr in der 30er Zone offensichtlich so schnell, dass es bei der Kollision dazu kam, dass das erstgenannte Fahrzeug eine 180° Drehung vollzog. Die Verkehrsteilnehmerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde ins Krankenhaus in Goslar verbracht. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit.

Besitz von Cannabis

Am 22.06.2023, um 22:00 Uhr, wurde im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Zellerfeld ein Grinder mit Cannabisanhaftungen gefunden. Der Besitzer räumte ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet und der Grinder mit Cannabisanhaftungen eingezogen.

