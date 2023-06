Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.06.2023

Goslar (ots)

Goslar - Altstadt - Wohnungsbrand -

Am Freitagabend, gegen 21:25 Uhr, kommt es in der Goslarer Innenstadt, in der Gundenstraße zu einem Wohnungsbrand. Aus bislang unbekannten Gründen ist das Mobiliar in einer Erdgeschosswohnung in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Goslar, die mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort ist, kann eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Nach gut einer Stunde ist das Feuer gelöscht. Personen sind nicht verletzt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Goslar - Pkw bei Verkehrsunfall überschlagen -

Am Freitag, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 50jähriger Goslarer mit seinem Pkw die Ausfahrt Oker der Bundesstraße 6 in Richtung der Straße Im Schleeke. Hier verlor der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich auf dem unbefestigten Seitenstreifen bevor er in dem Seitengraben zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Abfahrt musste aufgrund der Bergungsarbeiten kurzfristig voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

i.A. Wouters, PHK

