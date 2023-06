Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg vom 24.06.23

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 23.06.23, gg. 11:41 Uhr, befuhr eine 55jährige Vienenburgerin mit ihrem VW Golf die L 518, von Vienenburg kommend in Rtg. Oker. An der Kreuzung L 518 / B 6 / K 25, wollte sie nach links auf die Zufahrt zur Bundesstraße 6 abbiegen. Dabei übersah sie den Ford Mondeo eines 63jährigen Mannes aus dem Kreis Nordharz, der die L 518 in Rtg. Vienenburg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein geschätzter Sachschaden von 16000,- Euro entstand und die beteiligten Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.MAP

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell