POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 23.06.2023

Versuchter Betrug:

Am 22.06.2023, wurde beim PK Seesen Strafanzeige auf Grund eines versuchten Betrugs erstattet. Ein 75-Jähriger erhielt eine Textnachricht durch einen bislang unbekannten Täter. In dieser Textnachricht bat das vermeintliche Kind des Geschädigten darum, eine Nachricht per Messenger-Dienst zu übersenden. Der Geschädigte erkannte dies als Betrugsversuch und ging nicht weiter auf die Nachricht ein. Zu einem Vermögensschaden kam es somit nicht. Die Polizei Seesen bittet alle Bürger ausdrücklich darum ihr Umfeld im Hinblick auf solche betrügerischen Vorgänge zu sensibilisieren, keinerlei Angaben über Vermögenswerte zu machen oder sogar Überweisungen zu tätigen. Im Zweifel sollte immer eigenständig die örtliche Polizeidienststelle kontaktiert bzw. aufgesucht werden.

