POL-S: In Kindergarten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (08.03.2023) in einen Kindergarten am Fuchsienweg eingebrochen. Die Einbrecher kletterten zwischen 18.00 Uhr und 07.45 Uhr über einen Zaun und gelangten anschließend auf unbekannte Weise in die Betreuungseinrichtung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen ein Tablet im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

