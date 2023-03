POL-S: Neuer Leiter der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Stuttgart

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch (08.03.2023) in eine Gaststätte an der Wildunger Straße eingebrochen und hat Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Ein Zeuge hörte gegen 01.50 Uhr eine akustische Alarmanlage und sah, wie ein Mann vor dem Eingang der Gaststätte stand. Als er ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte in Richtung Daimlerstraße. Alarmierte Polizeibeamte ...

