Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher flüchtet unerkannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Mittwoch (08.03.2023) in eine Gaststätte an der Wildunger Straße eingebrochen und hat Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Ein Zeuge hörte gegen 01.50 Uhr eine akustische Alarmanlage und sah, wie ein Mann vor dem Eingang der Gaststätte stand. Als er ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte in Richtung Daimlerstraße. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach dem Flüchtigen. Den Ermittlungen zufolge hebelte der Einbrecher die Eingangstür auf und öffnete im Gastraum auf unbekannte Weise einen Geldspielautomaten sowie einen Dartautomaten. Daraus entnahm er Bargeld in unbekannter Höhe. Der Zeuge beschrieb den Täter als etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell