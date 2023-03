Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Reinigung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Sonntag (05.03.2023) in eine Textilreinigung an der Sophienstraße eingebrochen. Die 45 Jahre alte Besitzerin meldete am Montagmorgen (06.03.2023) gegen 07.30 Uhr den Einbruch der Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Täter zwischen 23.15 Uhr und 23.25 Uhr ein Fenster im Hinterhof heraushebelte und in das Gebäude einstieg. Dort brach er eine weitere Tür und anschließend eine leere Ladenkasse auf, bevor er flüchtete. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen zirka 170 bis 180 Zentimeter großen und etwa 20 bis 40 Jahre alten Mann. Er soll helle Haut sowie eine schlanke, sportliche Figur haben und weiße Turnschuhe sowie dunkle Oberbekleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 zu melden.

