Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schlafendes Ehepaar überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Drei unbekannte Männer haben am Montagabend (06.03.2023) an der Trochtelfinger Straße ein Ehepaar in ihrer Wohnung überfallen und mehrere Tausend Euro erbeutet. Die Täter hebelten gegen 21.50 Uhr die Haustür auf und durchsuchten zunächst die Wohnung. Anschließend weckten sie die bereits schlafenden Senioren und forderten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe des Tresorschlüssels. Während einer der Täter bei der Frau blieb, gingen die beiden anderen mit dem gefesselten Mann in den Keller und stahlen aus dem Tresor das Bargeld. Dem Ehepaar gelang es, sich in einem Raum einzuschließen, bevor die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach dem Trio, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Einer der Täter soll etwa 25 Jahre alt, seine beiden mutmaßlichen Komplizen zirka 40 bis 45 Jahre alt sein. Sie waren schlank, schwarz gekleidet und maskiert. Alle sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent, einer war mit einer Pistole, ein weiterer mit einem Schlagstock bewaffnet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

