Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Feinkostgeschäft

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Feinkostgeschäft eingebrochen. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch (13.07.22), 19.00 Uhr, und Donnerstag (14.07.22), 08.00 Uhr. Die Täter gelangten ersten Erkenntnissen durch das Aufdrücken eines Oberlichts in die Räume des Geschäfts an der Rheiner Straße, in der Nähe der Elbersstraße. Sie entwendeten einen geringen Betrag Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell