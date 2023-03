Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten - zwei Autofahrer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 58 Jahre alter Autofahrer am Dienstag (07.03.2023) in der Kirchheimer Straße mit seinem VW in den Gegenverkehr geraten und mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen. Der 58-Jährige war gegen 15.10 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Sillenbuch unterwegs, als er kurz nach der Haltestelle Ruhbank aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort streifte er zunächst den Jaguar eines 18-Jährigen, bevor er frontal mit dem Audi eines 35 Jahre alten Mannes zusammenstieß, die beide in der Kirchheimer Straße Richtung Jahnstraße fuhren. Sowohl der 58-Jährige, als auch der 35-Jährige zogen sich bei dem Unfall Verletzungen zu. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgten die beiden und brachten sie in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

