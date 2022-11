POL-PDMY: Detonation in der Innenstadt

Cochem (ots) - Am Mittwoch, dem 23.11.2022, gegen 21:12 Uhr, kam es im Bereich "Tummelchen Berg" in Cochem, zu einer Explosion. Mehrere Anwohner meldeten einen lauten Knall mit Blitzlicht und Rauchsäule. Durch bislang unbekannte Täter wurde auf einer Wiese, oberhalb der Straße "Am Tummelchen" ein Sprengsatz gezündet, welcher einen Sprengtrichter in der Wiese verursachte. Nach bisherigem Kenntnisstand kamen durch die Explosion keine Personen zu Schaden. Durch einen Zeugen ...

mehr