POL-PDMY: Explosion in Cochem

Kaisersesch (ots) - Am Freitag, dem 18.11.22, wurden im Zeitraum von 01.15 bis 06.55 Uhr zwei hochwertige E-Bikes durch unbekannte Täter aus einer Garage in der Dortebachstraße in Kaisersesch entwendet. Die Polizei hofft diesbezüglich auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat in den letzten Tagen vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Dortebachstraße beobachtet? Bei entsprechenden ...

mehr