Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Nachtragsmeldung - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zum Auftrag Nr. 4995809

Die Polizei sucht nach einem Zeugen des gestrigen Unfalls auf der Münsterstraße in Dülmen. Bei dem Unfall kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin.

Bei dem Zeugen soll es sich um einen Autofahrer handeln, der zum Unfallzeitpunkt hinter dem Lkw fuhr und auch als Ersthelfer tätig war. Dieser soll, laut weiterer Zeugen, wichtige Details zum Unfallablauf nennen können.

Die Personalien des Autofahrers konnten bislang nicht durch die Polizei erfasst werden. Deshalb wird er gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen unter der Telefonnummer 02594-7930 zu melden.

Ursprungssachverhalt:

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen (01.03.23) eine 49-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen. Gegen 9.30 Uhr wollte ein 65-jähriger Lkw-Fahrer vom Nordlandwehr nach rechts in die Münsterstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Fahrradfahrerin, die nach jetzigem Stand die Straße Nordlandwehr in die gleiche Richtung wie der Lkw befuhr. Der Lkw überrollte nach derzeitigen Erkenntnissen die Beine der Frau. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster sicherte Spuren am Unfallort. Die Kreuzung war rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

