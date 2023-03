POL-COE: Senden, Niesweg/Unbekannte hebeln Schulfenster auf - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten am 25.02.2023, in der Zeit von 02.00 Uhr bis 03.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Senden (Ottmarsbocholt) auf der Straße "Auf dem Felde" einzubrechen. Hierzu versuchten die Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen augenscheinlich nicht. Hinweise bitte an die Polizei in ...

