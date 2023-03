Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Fahrradfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen (01.03.23) eine 49-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen. Gegen 9.30 Uhr wollte ein 65-jähriger Lkw-Fahrer vom Nordlandwehr nach rechts in die Münsterstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Fahrradfahrerin, die nach jetzigem Stand die Straße Nordlandwehr in die gleiche Richtung wie der Lkw befuhr. Der Lkw überrollte nach derzeitigen Erkenntnissen die Beine der Frau. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster sicherte Spuren am Unfallort. Die Kreuzung war rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

